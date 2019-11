G. Galli: “Chiesa e Milenkovic? Commisso non può venderli se vuole arrivare in alto”

L’ex viola Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio:

Se Commisso vuole portare la Fiorentina ad alti livelli, non può vendere Chiesa o Milenkovic. A meno che non voglia sostituire i giovani con degli altri, ma non ha mai parlato di plusvalenze. Per arrivare in alto servono giocatori come Chiesa, Milenkovic, Castrovilli e Sottil, non li venderei mai. A gennaio non cederei nessun big, proverei a rinforzare la difesa e il centrocampo con due acquisti.