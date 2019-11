Il Barcellona tenta la Fiorentina: offerta da 45 milioni per Milenkovic

Dopo l’Inghilterra tocca alla Spagna, e in particolare al Barcellona. Gli occhi delle big si poggiano ancora su Nikola Milenkovic, e stavolta i catalani avrebbero deciso di fare sul serio dopo i primi abboccamenti in estate. Come scrive La Nazione, i blaugrana hanno deciso di sbilanciarsi, mettendo sul piatto una cifra che sfiora i 45 milioni di euro. La Fiorentina considera il ragazzo uno dei punti cardine della squadra e a gennaio non né voglia né necessità di vendere, anche se la proposta resta shock. In passato si era parlato di una valutazione di 70 milioni, ma stavolta l’offerta del Barça è concreta. Per ora la proposta passerà in congelatore, anche perché dalla Spagna non sembrano essere molti i giocatori che rientrano nel mirino viola.