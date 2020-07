Di Francesco o Giampaolo: Fiorentina, quale idea di calcio scegli?

Eusebio Di Francesco o Marco Giampaolo. Con la variabile Iachini da tenere in considerazione. Sfumato Juric, mai entrato nel vivo Spalletti (ma chi glielo fa fare di abbandonare un altro ricco anno di contratto con l’Inter…), decisamente poco credibili nomi internazionali che niente hanno da spartire con una Fiorentina che pensa in grande ma vive in piccolo.

In cerca di rilancio

Dunque, è una corsa tra allenatori reduci da esperienze traumatiche. Dopo l’esonero a Roma, Di Francesco è uscito a pezzi dal tritacarne Samp, forse ritrovandosi a vivere una realtà diversa da quella prospettata. Giampaolo proprio con le buone cose mostrate nella Genova blucerchiata si era guadagnato la grande occasione al Milan, sfruttata male a causa di un integralismo tattico che mal si abbina con un le alte aspirazioni di una nobile decaduta e con una rosa evidentemente non funzionale al suo gioco. Oggi entrambi sono nella ristrettissima cerchia di nomi per sostituire Iachini sulla panchina della Fiorentina. Quel Iachini che ha un altro anno di contratto, che ha condotto in porto una salvezza tranquilla, ma che non ha il pedigree giusto per una Fiorentina che vuole tornare a lottare per la zona Europa.

Di fronte al bivio

La dirigenza viola ora si trova di fronte ad una scelta da non sbagliare e che dovrà andare di pari passo con il mercato. Perché Di Francesco e Giampaolo hanno idee di calcio molto diverse tra loro e diverse a loro volta da quelle di Iachini. Da una parte scegli un 4-2-3-1 fluido e arioso, dall’altra un 4-3-1-2 con organizzazione meticolosa e rapidità nelle giocate. Da una parte c’è un allenatore che ha fatto bene al Sassuolo e si è confermato a Roma, arrivando addirittura in semifinale di Champions League. Dall’altra c’è un professore di calcio (Ferrero dixit), dal carattere particolare, ma che se messo nelle giuste condizioni sa tirare fuori il meglio dalla rosa a disposizione.

Questione centrale

Alla base di tutto, però, c’è che tipo di Fiorentina hanno in testa la proprietà e la dirigenza. Perché già dallo scorso mercato si è notata una certa propensione a comprare giocatori fini a se stessi, difficilmente collocabili nello schieramento di Montella prima e Iachini poi. E già nella scelta di due allenatori così antitetici potremmo discutere fino a domani mattina. Idee chiare e agire rapidamente, evitando equivoci di fondo e chiarendo fin dall’inizio quali sono le ambizioni e gli obiettivi. Perché a parole sono tutti fenomeni, ma è il campo l’unico giudice.

***Milenkovic, il rinnovo è una spina: Ramadani lo spinge al Milan. Le mosse del club

***Si muove il mercato: occhi sugli svincolati Vertonghen, Mandzukic e Gotze. Retegui…