Bocci: “Chiffi senza umiltà. Juric sarebbe venuto volentieri a Firenze”

Il giornalista del Corriere della Sera, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Non bisogna dimenticare la prestazione della Fiorentina che non mi era piaciuta nemmeno a Milano. Contro l’Inter e contro la Roma la squadra ha giocato di rimessa, ha ballato parecchio. In prospettiva serve molto di più. L’errore di Chiffi? E’ grave, si è dimenticato il regolamento. Non ha avuto l’umiltà di riconoscere che ha sbagliato, la verità è che gli arbitri sono scarsi. La crisi arbitrale è lampante. La Var deve intervenire sempre. Chiffi dovrebbe essere fermato fino a Natale.