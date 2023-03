Di Chiara: “Ranieri meno adatto a spingere, ma garantisce copertura”

L'ex difensore viola, Alberto Di Chiara, è intervenuto durante il Pentasport per parlare di Ranieri e della sfida di questa sera contro il Sivasspor: "Ranieri? I giocatori ultimamente sono diventati più polivalenti. Per spingere sulla fascia è sicuramente meno adatto di Terzic e Biraghi, ma non avendo alternative penso che sia l'unica situazione. Il calciatore si è sempre comportato bene quando è stato chiamato in causa, ma cercherà di essere molto attento in fase difensiva, visto che sarà una partita molto calda".