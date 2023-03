Conference League, Fiorentina a caccia dei quarti: a quanto ammontano i ricavi?

Tutti gli incassi dall'inizio della competizione

Matteo Bardelli

La Fiorentina quest'oggi è chiamata ad una grande prova di carattere e concentrazione per la sfida di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Sivasspor. L'1-0 dell'andata è un risultato troppo leggero per andare a giocarsela in modo spensierato e Italiano lo sa bene. Andiamo adesso ad analizzare quanto i viola stanno incassando da questa competizione, secondo i dati riportati da Calcio e Finanza.

Le fasi precedenti — Per cominciare andiamo a ricapitolare quanto la Fiorentina ha incassato fino a questo momento, per arrivare alla sfida di ritorno degli ottavi di finale della competizione. Per la qualificazione ai gironi, ogni squadra ha incassato circa tre milioni di euro (2,94 per la precisione). Da quel momento in poi la UEFA ai club, oltre a dei soldi che dipendono dal ranking (per i viola vale 1,29 milioni di euro) e dal market pool, che verrà calcolato a fine competizione in base a diversi fattori che riguardano il mercato televisivo e dei premi in denaro in base alle prestazione durante il cammino europeo.

Nel caso dei gironi, i premi consistono in 500.000 euro per la vittoria e 166.000 per ogni pareggio. Per questo, la Fiorentina, con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio, ha totalizzato 2.166.000 euro. A questo andrà poi aggiunto il bottino che la UEFA versa per le prime due posizioni nei gironi, nel nostro caso 325.000.

Fase a eliminazione diretta — Arrivati alla fase a eliminazione diretta, i viola hanno già superato gli spareggi e al momento stanno affrontando gli ottavi di finale. Di seguito vi riportiamo i premi che la Uefa stanzia ad ogni passaggio del turno

qualificazione agli spareggi a eliminazione diretta: 300.000 euro a club

qualificazione agli ottavi di finale: 600.000 euro a club;

qualificazione ai quarti di finale: 1 milione di euro a club;

qualificazione alle semifinali: 2 milioni di euro a club;

qualificazione alla finale: 3 milioni di euro a club (+ 2 milioni in caso di vittoria).

Per questo motivo, andando a sommare tutti i guadagni, i ricavi della Fiorentina, nel caso dovesse qualificarsi ai quarti di finale, arriveranno a 7.331.000 euro, a cui andranno poi aggiunti gli eventuali introiti delle partite, quelli derivanti dal ranking e del market pool. Per concludere, i viola potrebbe anche aver beneficiato di un residuo che deriva da tutti i pareggi della fase a gironi, che andranno ridistribuiti proporzionalmente ai club in base al numero di vittorie ottenute.