Di Chiara: “La Fiorentina è troppo prevedibile. Parisi è in grande difficoltà”

"Ormai ogni partita è diventata importante. La Fiorentina non deve tralasciare nulla, poi se fai delle scelte e non vanno bene arrivano i rimpianti. Ora non è un periodo facile, e bisogna raddrizzare questa situazione. Sei passato dall'essere vicino alla zona Champions allo scendere in classifica. Un gol lo devi mettere in preventivo di prenderlo per come giochi. E in questa situazione le punte devono segnare. Ma se loro non segnano, e nemmeno le mezz'ali compensano non è facile. Beltran non regge l'attacco da solo, si può provare a giocare a due punte."