Di Chiara: “La 10 a Nico Gonzalez un segnale. Terracciano parte titolare”

"Il numero 10 a Nico Gonzalez potrebbe essere un segnale. La società ha migliorato la squadra in tutti i reparti. I nuovi acquisti hanno già dimostrato il proprio valore in precedenza. In caso di partenza di Quarta un centrale va preso. La Fiorentina deve essere concentrata, soprattutto non avendo fenomeni in rosa. Perfino in amichevole hai pareggiato, la squadra non può permetterselo. Lo scorso anno nel girone di Conference la Fiorentina è arrivata seconda nel girone. Italiano partirà con Terracciano titolare. Deve dare una spina dorsale alla squadra, soprattutto nei ruoli fondamentali. Parisi ha degli spunti tecnici."