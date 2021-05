Di Chiara: “Basta sperare nei risultati altrui, Milenkovic poteva stare zitto”

L'ex viola si avvicina alla sfida con la Lazio: dai problemi difensivi ai pericoli che creeranno i biancocelesti

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Alberto Di Chiara ha parlato dei temi caldi di casa Fiorentina: "Iachini? L'ho sentito e gli ho fatto gli auguri. Il mister è carico, come sempre, ma questo è un campionato strano dove certi risultati non sono calcolabili. La Lazio è pericolosa, è in corsa per la Champions ma la Fiorentina non può permettersi passi falsi e sperare nei risultati delle altre, poteva affrontare questa sfida in modo diverso se avesse vinto, come sembrava ormai fatto, a Bologna. I problemi difensivi? Ci sono da tempo, Pezzella e Milenkovic dovevano essere i pilastri là dietro e invece hanno tradito. Quello che era il punto di forza della squadra è diventato un punto debole, mentre in attacco viceversa è sbocciato Vlahovic. A parte il serbo e qualche giocata di Bonaventura possiamo però dire che tutta la Fiorentina ha deluso.