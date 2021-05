Auguri mister Iachini! Un compleanno con vista Lazio

Oggi il tecnico viola compie 57 anni, alla vigilia di Fiorentina-Lazio

Compie oggi 57 anni Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina. Nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito la maglia viola da giocatore per 5 stagioni tra il 1989 e il 1994. Un compleanno di lavoro, con la giornata di rifinitura in vista di Fiorentina-Lazio di domani. Alle 14 anche la conferenza stampa di presentazione, in diretta testuale su Violanews.