Riganò amaro: “La Fiorentina è diventata un passaggio. Commisso…”

L’ex viola Christian Riganò è intervenuto nella trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it in vista della gara di domani tra la Fiorentina e la squadra biancoceleste. Queste le sue parole: “Non sarà facile per la Lazio, anche se la...

L'ex viola Christian Riganò è intervenuto nella trasmissione webtelevisiva di LazioPress.it in vista della gara di domani tra la Fiorentina e la squadra biancoceleste. Queste le sue parole: "Non sarà facile per la Lazio, anche se la Fiorentina è in difficoltà, sono due tre anni che viviamo queste situazioni, ci si salva sempre nelle ultime giornate. Staremo con l’orecchio a Benevento, per capire cosa succederà tra Benevento e Cagliari. Sono anni di sofferenza e ci dispiace molto. I punti deboli della squadra ci sono in difesa, domenica sono stati subiti gol imbarazzanti, non c’è stata linea difensiva, quello mi preoccupa di più. A centrocampo non ci sono mai gli stessi uomini, e vuol dire che c’è confusione. Nella Lazio questo non succede, Inzaghi è un grande allenatore" dice il bomber. Che poi continua: