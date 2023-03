Di Chiara: “A Verona poteva finire male. Italiano via? Perché cambiare”

Di Chiara sul futuro di Italiano

Redazione VN

Le parole dell'ex viola Alberto Di Chiara ai microfoni di TMW Radio sul momento della Fiorentina: "I viola hanno fatto bene nelle ultime tre gare. A Verona si poteva finire in un baratro. Fino a questo momento si era visto troppo poco, siamo ancora al dodicesimo posto e in Conference League per ora hai incontrato il nulla, tranne il Braga. Poi c'è una finale di Coppa Italia che sembra vicina... Nello sprint finale la Fiorentina può togliersi delle soddisfazioni. La partita con il Milan fa pensare ad una svolta, ma psicologicamente si è visto qualcosa già a Verona, dove potevi cadere in maniera pesante".

Sull'attacco — I dati parlano chiaro. Quello che conta sono i gol e in campionato non è stato fatto molto. La Conference neanche la calcolerei. Non ha fatto un percorso strepitoso, togliendo il Braga, ma anche la Roma lo scorso anno fece così e poi vinse. I conti si faranno alla fine".

Su Italiano — "Via da Firenze? Può succedere di tutto, ma ad occhio non vedo cambiamenti. Aquilani sta facendo bene con la Primavera, ma al di là delle coppe vinte il lavoro è quello di portare giocatori in prima squadra. Questo è quello che conta".