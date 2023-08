Designazione storica: oggi al Franchi arbitra una donna

Questo pomeriggio al Franchi per la prima volta la partita sarà diretta da una donna, ma attenzione la livornese Maria Sole Ferreri Caputi ha la giusta competenza e grinta per dirigere in Serie A.

Designazione storica al Franchi, per la prima volta a dirigere un incontro della Fiorentina sarà una donna. Sarà infatti Maria Sole Ferreri Caputi ad arbitrare la prima gara casalinga dei viola. Promossa lo scorso anno con ampi voti dalla C, dove si era attestata nella graduatoria nei primi 3 su 5 promozioni, nella passata stagione ha diretto 3 gare in A e ben 9 in B considerando anche 2 di coppa Italia, uscendo sempre molto bene.