Del Re risponde a Schmidt: “Si è sconfessato da solo, ed era l’unico fiorentino”

E' arrivata in conferenza stampa la risposta ad Eike Schmidt da parte di Cecilia Del Re , candidata sindaca di Firenze per l'associazione Firenze Democratica: queste alcune delle sue parole riportate da Italpress.

“Bisogna andare avanti con la ristrutturazione del Franchi in un’ottica di consumo di suolo zero, un qualcosa a cui ho sempre tenuto molto. Il tema delle risorse preoccupa molto perché si rischia di arrivare ad un progetto a metà. Quello che ci siamo sempre augurati è un maggior dialogo con il Governo e con la Fiorentina, per trovare una strada condivisa anche con fondi privati per arrivare al restyling totale e completo di quell’opera”.