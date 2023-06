De Zerbi, Maxime Lopez e quei messaggi che cambiarono la carriera del francese

Infatti, De Zerbi ha trasformato il giocatore francese dal punto di vista tattico schierandolo accanto a Locatelli nel centrocampo a due. Un’idea che svelò il centrocampista Antonio Vacca, amico stretto del tecnico ex Benevento.

Maxime Lopezsarà uno dei tanti nomi caldi del mercato viola. Il centrocampista del Sassuolo piace a Italiano e alla Fiorentina, soprattutto per le sue qualità tecniche. Il francese è arrivato in Italia dal Marsiglia e a volerlo a tutti i costi è stato un certo Roberto De Zerbi. L'allenatore italiano ha studiato attentamente il giocatore, tanto da svelare un piccolo aneddoto sul suo approdo al Sassuolo. Infatti, De Zerbi ha trasformato il giocatore francese dal punto di vista tattico schierandolo accanto a Locatelli nel centrocampo a due. Un’idea che svelò il centrocampista Antonio Vacca, amico stretto del tecnico ex Benevento. Su Instagram, anni fa, posto degli screen di una loro chat: “Voglio farlo giocare con Locatelli a due”. Più chiaro di così. (IL TABELLONE DEL MERCATO)