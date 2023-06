De Sisti: “Bisogna lanciare i giovani. Amrabat se vuole andare via lo faccia”

Picchio De Sisti parla di suo nipote, che ha battuto la Fiorentina, con la sua Roma nella finale scudetto Under 16, e non solo

"Ha fatto la trafila come tutti. Lo scorso anno ha trovato delle difficoltà per problemi fisici, e gli preferivano altri centrocampisti. Antognoni mi ha detto che il ragazzo attacca bene lo spazio. Che detto da Antognoni è un gran complimento. Stavolta per la finale Under 16 ho tifato più per la Roma. Ma perchè c'era mio nipote, è stata davvero una bella partita. Nelle giovanili a parità di talento conta l'uomo, perchè non si ha la palla di vetro. Ma l'attitudine è fondamentale. Aquilani ha fatto benissimo, se un allenatore fa questo lavoro, e a catena tutte le giovanili, qualche ragazzo poi esce. Dobbiamo avere più coraggio nel lanciare anche gli allenatori giovani."