De Sisti applaude: “Fiorentina fresca, Palladino non ha rigidità mentale”

LE DICHIARAZIONI

"Vedo una Fiorentina fresca, vivace, si porta dentro l’entusiasmo del proprio allenatore e di tanti calciatori che a Firenze cercano la consacrazione o la riscossa sportiva. È presto per dare giudizi su Palladino, è bravo, pragmatico, non ha rigidità mentale e mette come prima cosa l’equilibrio. Mi piace molto che il suo gioco sia a metà strada tra l’attaccare a testa bassa e il ripartire dal basso".