Bucciantini: “Che dispiacere il lancio di fumogeni. Sottil ha avuto coraggio”

"La Fiorentina in questo momento è un fuoco acceso, sono stati bravi i ragazzi a tenerlo vivo. Mi ha fatto piacere vedere una bella partita di Sottil, e il secondo tempo di Ikonè. Gosens in area avversaria è una sentenza, ha una lucidità pazzesca. Bisogna approfittare di questo periodo fortunato. È un dispiacere aver visto la partita interrotta la prima volta. Invece la seconda ci siamo quasi impauriti per la reazione dell'arbitro. Non deve esistere che la Fiorentina rischi a livello societario per questo. Lasciamo che altre curve diano spaccati di città che a noi non appartengono. Se ci fosse dietro un'intezionalità per prendersi una squalifica sarebbe anche peggio. La responsabilità non è mai di 1000, deve essere personale"