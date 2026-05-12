La data del derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio di Maurizio Sarrista scatenando il caos in Lega. In un primo momento, il match era stato confermato per domenica 10 alle 12.30. Per poi essere smentiti dal Prefetto di Roma che ha rimandato la gara e quindi anche tutte le altre gare interessate come Juventus-Fiorentina a Lunedì alle 20.45. Ma il caos non si ferma qui, perché la Lega Serie A ha fatto ricorso al TAR per riportare le gare alla data iniziale.
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VIOLA NEWS news viola De Siervo stizzito: “Roma-Lazio di lunedì? Non credo proprio”. Abodi sconsolato
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De Siervo stizzito: “Roma-Lazio di lunedì? Non credo proprio”. Abodi sconsolato
Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha commentato così la vicenda all’AGI: “Roma-Lazio si giocherà lunedì? Non credo proprio"
De Siervo—
Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A, ha commentato così la vicenda all’AGI: “Roma-Lazio si giocherà lunedì? Non credo proprio. Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità".
Abodi—
Non poteva mancare il commento del ministro dello sport Abodi a margine della conferenza stampa di Sport e Salute:
“Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obiettivo e l’esigenza della Lega serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte. E’ brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte, ogni tentativo di risolverle a valle crea degli imbarazzi e soprattutto fa capire come non ci sia armonia. Il calendario del campionato è pieno di condizionalità, purtroppo si vede che è sfuggita quella della finale degli Internazionali di tennis”.
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