De Siervo stizzito: “Roma-Lazio di lunedì? Non credo proprio”. Abodi sconsolato

La data del derby di Roma tra i giallorossi e la Lazio di Maurizio Sarrista scatenando il caos in Lega. In un primo momento, il match era stato confermato per domenica 10 alle 12.30. Per poi essere smentiti dal Prefetto di Roma che ha rimandato la gara e quindi anche tutte le altre gare interessate come Juventus-Fiorentina a Lunedì alle 20.45. Ma il caos non si ferma qui, perché la Lega Serie A ha fatto ricorso al TAR per riportare le gare alla data iniziale.