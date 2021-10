De Santis: “Vlahovic dovrà fare i conti con le valutazioni della Fiorentina”

"E' vero che decide il calciatore, ma questo se mancassero solo 10 mesi alla scadenza del suo contratto"

"Asta per Vlahovic? E’ vero che decide il giocatore, ma questo solo se mancassero dieci mesi alla fine del contratto, in questo caso ne mancano 21. Il serbo può decidere se rinnovare o meno, ma deve fare i conti con le valutazioni della società: se la Fiorentina farà delle valutazioni che non coincideranno con la sua volontà, dovrà adeguarsi. Procuratori? E' un discorso che dovrebbe essere affrontato in modo più ampio. Non c’è solo il serbo in questa situazione, anzi c’è chi è messo ancora peggio: basti pensare a Milan e Napoli con Kessié e Insigne”.