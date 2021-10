Vlahovic, è partita l’asta: ecco il prezzo base

La Fiorentina parte da 70 milioni, il valore della clausola rescissoria concordata in estate con gli agenti

La Nazione scrive di Dusan Vlahovic, in gol con la Serbia nella gara contro il Lussemburgo. La Fiorentina - si legge - ha aperto un’asta che parte da 70 milioni. Non è una cifra a caso. Quello era il valore concordato in estate per la clausola rescissoria fra il club e gli agenti del giocatore.