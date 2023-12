De Santis promuove Traoré: “Ha numeri, se Italiano dà l’ok ne vale la pena”

L'intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio riguardo uno dei potenziali obietti viola per l'imminente mercato di gennaio: "Traoré? Il mercato di gennaio ci insegna che pur di alleggerire anche solo per alcuni mesi il monte ingaggi, le squadre di Premier League non si fanno problemi a cedere giocatori in prestito. A Empoli e Sassuolo ha dimostrato di essere un calciatore forte, con numeri importanti relativi a gol e assist. È giovane, se ci fosse il gradimento di Italiano e la possibilità di arrivarci è un profilo che varrebbe la pena".