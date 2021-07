De Santis: “Pezzella? Si andrà per le lunghe, non sarebbe facile sostituirlo”

L'esperto: "Il miglior Pezzella, per me, può giocare titolare nella Lazio. Non pensiamo che sia così facile sostituirlo"

Redazione VN

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato, ha preso la parola ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni su alcune situazioni di casa Fiorentina: "Su Pezzella non mi aspetto tempi brevi, anche perché ora il giocatore andrà in vacanza e non sarà a Firenze prima di inizio agosto. Credo che Italiano vorrà valutarlo, ma in caso di cessione, considerato il contratto in scadenza, non penso sia pensabile incassare cifre molto alte".

De Santis continua: "Lo stesso discorso vale per Milenkovic, anche se poi è chiaro che la Fiorentina non potrà svenderli. Il miglior Pezzella, per me, può giocare titolare nella Lazio. Non pensiamo che sia così facile sostituirlo, soprattutto a cifre basse".