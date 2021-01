De Santis: “Con Kokorin Pradè fa all-in. Avrei pensato più ad un Caicedo”

L’intermediario di mercato e grande esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, ha parlato ai microfoni di TMW Radio anche del mercato della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

Mi sarei aspettato un giocatore diverso da Kokorin, e non discuto il talento ma il fatto che ormai da tempo non faccia un campionato intero ed abbia avuto situazioni extra-campo oltre a non parlare la lingua. Avrei pensato più a un Caicedo, anche se c’era da guerreggiare con la Lazio, ma ti avrebbe messo più al riparo rispetto a questo azzardo. Sicuramente è un all-in di Pradè, che si gioca molto con questo colpo