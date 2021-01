Bocci: “Kokorin e Malcuit due scommesse, alla Fiorentina serviva altro”

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Siamo in una terra di mezzo, ma a Giugno per la Fiorentina non ci saranno più scusanti. Commisso per rispettare gli standard storici della società dovrà costruire una squadra capace di lottare per l’Europa. Per colmare il gap tra nostra posizione attuale e le prime 8 servono giocatori importanti. Necessaria una netta inversione di rotta sul mercato. Kokorin e Malcuit sono due buone scommesse, ma a noi serviranno giocatori sicuri. Gente capace di farci fare il salto di qualità. Il campo deciderà il destino di Prandelli, ma questa deve essere l’ultima la stagione di questo tipo. Altrimenti dovremo farci delle domande sul progetto tecnico della società.