Vitale: “Avrei preso giocatori più pronti, ma la Fiorentina può arrivare nelle prime dieci”

Il dirigente Pino Vitale è intervenuto ai microfoni di Lady Radio:

Mi sembra che Pradè sia stato chiaro sulle cessioni, si tratta di giocatori che volevano andare via. Penso che alla Fiorentina sarebbero serviti dei giocatori più pronti per il futuro. Kokorin è forte ma è una scommessa, magari lo avrei preso a giugno. Malcuit è un buon giocatore, bisogna vedere cosa potranno portare questi giocatori. Resto convinto che la Fiorentina possa arrivare nella parte sinistra della classifica. Per acquistare bisogna fare delle cessioni, in difesa e a centrocampo ci sono già dei giocatori validi e il club viola ha voluto dar loro fiducia. Pradè? Tutti sono legati ai risultati e lui lo sa. Se la squadra farà risultati potrebbe arrivare la conferma così come per Prandelli