De Santis: “Augustin Alvarez ha numeri straordinari. Mentre su Mayoral…”

L'agente di mercato Lorenzo De Santis ha dato qualche dettaglio in più su degli attaccanti che interessano anche alla Fiorentina

Ha iniziato parlando di Augustin Alvarez : "Augustin Alvarez ha messo insieme numeri straordinari, con una media superiore a un gol ogni due partite, e ha già dimostrato di avere qualità, fiuto del gol. È uno dei giocatori che calca a pennello per chi cerca un nove classico: è il classico centravanti vecchia maniera. Può giocare con una punta accanto o da solo. Non ha passaporto, occorrerebbe perciò il posto da extracomunitario, ma lo si può prendere ancora a un prezzo sui dieci, dodici milioni".

Poi ha proseguito il discorso con Julian Alvarez (Scheda) : ""Ha un contratto in scadenza tra un anno, Se qualcuno lo trattasse ora, lo pagherebbe complessivamente venticinque milioni: il River non è disposto a fare sconti. È probabile un rinnovo con clausola inalterata".

Infine ha parlato di Borja Mayoral: "Sarebbe corretto per la Roma completare la stagione con Mayoral, che sembrava avviato sulla strada di Firenze: oggi una serie di dinamiche ha fatto raffreddare questa pista, per questo credo che per il vice Vlahovic la Fiorentina stia valutando altre idee".