De Rossi: “Mancini sostituito? Lo stadio chiedeva il rosso. Primo tempo moscio”

Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha commentato così il pareggio del Franchi: "Il giallo in avvio a Mancini ci ha condizionato, il primo tempo è stato moscio sotto tutti i punti di vista. Nella ripresa abbiamo avuto il pallino del gioco ma calciato poco per quanto creato. Ho messo la difesa a tre per arginare alcuni primi tempi sbagliati ultimamente, ma forse i ragazzi non hanno bisogno di avere ulteriori sicurezze. La Fiorentina ha tantissimi centimetri, si è visto sulle palle alte, non perdere una partita del genere è fondamentale perché abbiamo giocato contro una grande squadra in un grande stadio. In un campionato lungo ci stanno anche serate così, ma tra perdere e pareggiare non c'è soltanto un punto ma prosegue l'entusiasmo che si respirava nello spogliatoio già prima.