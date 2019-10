De Paul e le due facce della stessa medaglia

Avrebbe potuto giocare al Franchi per tutta la stagione e invece lo farà soltanto domenica, da avversario della Fiorentina. Rodrigo De Paul è stato il grande obiettivo mancato dell’estate viola. Un colpo cercato per due mesi, fino agli ultimissimi giorni, sperando che la richiesta dell’Udinese (40 milioni) calasse. Ma così non è stato e l’argentino è rimasto in bianconero, non troppo sereno almeno a giudicare dalla recente espulsione che gli è costata 3 turni di stop. Neanche a farlo apposta rientrerà proprio nel match di Firenze e sarà uno dei maggiori pericoli.

Rimpianto viola? Forse sì, perchè De Paul avrebbe dato ancora più qualità, più gol e più assist alla Fiorentina. Ma per certi versi il suo mancato arrivo è stato quasi un bene, perchè ha permesso a Gaetano Castrovilli di prendersi una maglia da titolarissimo proprio in quel ruolo. Sì, ok, in teoria avrebbero anche potuto giocare insieme come mezzali del centrocampo, con uno solo tra Badelj e Pulgar a fare da vertice basso, ma forse la squadra sarebbe stata troppo squilibrata. E comunque ci sarebbe stata maggiore concorrenza per il talento barese, che invece così ha disputato quasi tutti i 630′ di questo campionato potendosi esprimere con grande continuità.