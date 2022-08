De Magistris: “Sostengo il ballotaggio tra Gollini e Terracciano. Su Barak…”

Gianni De Magistris su Barak e l'alternanza dei portieri

Redazione VN

L'ex giocatore di pallanuoto e tifoso viola, Gianni De Magistris, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno di alcuni temi sulla Fiorentina. Ha iniziato parlando dell'arrivo di Barak: "Penso che sia un grande acquisto per la Fiorentina. Noi abbiamo difficoltà a fare gol, l'abbiamo visto anche ieri, e lui è un giocatore che sente molto la porta. Non voglio sbilanciarmi, ma per me è l'acquisto più bello. Mi piace pensare di poterlo vedere già domenica in campo".

Su Terracciano

"Terracciano ha fatto la sua grande partita. Alla fine ha avuto un colpo di reni incredibile. Il portiere è molto delicato, ma se c'è sempre il ballottaggio in attacco tra Cabral e Jovic, ci può essere anche in porta. Se non hai lo Zoff della situazione, non credo che sia un problema cambiare".

Sulle scelte di Italiano

"La bravura nell'allenatore si vede anche nel saper cambiare. Io penso che questa Fiorentina sia stata costruita per un 4-2-3-1, con due mediani e un trequartista dietro la punta. Con l'arrivo di Barak motivo in più per provare a fare questo tipo di cambiamento".