De Magistris sorpreso: “Pensavo che la questione Italiano si risolvesse prima”

“Faccia a faccia tra Italiano e Barone? Non mi aspettavo si arrivasse a parlare di incontro decisivo, pensavo si risolvesse tutto durante la stagione. Pensare anche solo all’ipotesi di una Fiorentina senza Italiano mi sembra assurdo. Quello che il tecnico ha fatto è stato non solo riportare la squadra in Europa giocando bene, ma anche rivalutare il parco giocatori. Per fortuna quest’anno non c’è il giro di panchine dello scorso anno, sennò qualche società importante sicuramente si sarebbe tuffata sull’ex Spezia. Mercato? Quando inizi un progetto non sempre le cose vanno come pensi. L’anno scorso la Fiorentina è stata in grado di competere con le prime della classe ora piano piano si cercherà di alzare il livello. Mercato? Personalmente andrei su qualche parametro zero di livello importante. Torreira? L’hai inseguito per anni, poi dopo una stagione importante e l’empatia che si è creata con i tifosi lo lasci andare. Mi sembra tutto strano”.