Berardi, dove vai? Dopo ACF e Milan adesso si aprono le porte della Juventus

Domenico Berardi sarà un nome caldo per il mercato di quest'estate. L'anno scorso ha sfiorato più volte la Fiorentina per poi rimanere l'ennesimo anno a Sassuolo. Oggi, la sua avventura neroverde sembra essere giunta al termine. Infatti, come riportato dallaGazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino l'esterno azzurro dopo gli ultimi ostacoli per arrivare a Di Maria. Allegri sarebbe molto contento di averlo in rosa. Vedremo se sarà la Juventus a convincere Carnevali. 30 milioni è la cifra richiesta.