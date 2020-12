De Magistris: “Se la Fiorentina avesse giocato sempre così avrebbe 35 punti. Vlahovic…”

L’ex campione di pallanuoto Gianni De Magistris (le sue parole su Ribery) parla al Pentasport dopo la grande notte viola dello Stadium:

Vorrei sapere come mai la Fiorentina non ha mai giocato con questa intensità prima di oggi, a quest’ora avremmo almeno 35 punti. La squadra viola non ha rubato niente. Vlahovic? Non ero contento di lui ma mi è piaciuta la fiducia che Prandelli ha riposto in lui, ieri sera ha fatto una grande partita. Non sono un tecnico, ma fino ad oggi alla Fiorentina è mancato un attaccante. Piatek meglio di Vlahovic? Non mi convince, bisogna vedere cosa ha in testa la società. Gomez? Le cifre non sono elevatissime, ma c’è grande concorrenza. Mi è piaciuto molto Igor