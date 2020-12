Graziani: “Partita perfetta, ma non facciamoci ingannare. Dal mercato serve…”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport per analizzare il trionfo della Fiorentina contro la Juventus:

Ieri la Fiorentina ha giocato una partita perfetta, come atteggiamento, come aggressione e comportamento. Adesso vediamo se riusciremo a dare continuità o se è stato un fuoco di paglia, le prossime giornate daranno delle risposte in questo senso. A Vlahovic dissi che deve essere più rapido, nella rete di ieri ha ragionato e siamo tutti felici per lui. L’espulsione di Cuadrado ha sicuramente aiutato, c’era anche la seconda ammonizione di Borja Valero, ma tante altre volte siamo stati penalizzati noi. Non dobbiamo farci condizionare da questa partita, serve un attaccante come Piatek per migliorare il reparto offensivo