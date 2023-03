De Magistris: “Non mi piace il turnover di Italiano. Su Vlahovic non rispondo”

"La partita di domani sarà vera. Il Milan ha sicuramente più pressione. Firenze è un campo difficile, poi all'andata abbiamo perso in modo immeritato. Poi il Milan ha Leao squalificato e il turno di Champions settimana prossima. La Fiorentina con le grandi ha giocato bene quest'anno. La Fiorentina studia bene gli avversari. Per esempio il Verona non ha giocato come negli ultimi mesi. Il Milan ha cambiato ma pure la Fiorentina. Basta vedere Cabral, lo si guarda in modo diverso, e pure giocatori come Barak e Ikonè hanno brillato a Verona. Sabato per me giocherà Saponara, è l'uomo fidato di Italiano. Sicuramente la fisicità potrebbe essere un'arma domani. A me fino a Verona non è sembrata una squadra che corresse troppo. Non c'è stata la pressione degli altri anni. Sicuramente il mondiale ha inciso sulla parte fisica. "