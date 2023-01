De Magistris: “Ma Italiano davvero voleva acquisti come Jovic? “

L'opinione di De Magistris

Redazione VN

L'ex campione di pallanuoto e grande tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato così al Pentasport di Radio Bruno:

"Ci vuole un'altra Fiorentina contro la Lazio. Nel primo tempo dell'andata si giocò bene. La Lazio non è facile. Addirittura la Lazio ora con Felipe Anderson al posto di Immobile è più forte secondo me, la palla gira meglio. Bisognerebbe che la viola giocasse senza pressioni. Non so nemmeno come possa impostare la partita Italiano. Però la Lazio non ha continuità perchè ha perso punti come a Lecce."

Su Italiano e la società: "Non mi sembra più lo stesso dello scorso anno. Mi sembra un po' dismesso, bisogna vedere se ha avallato tutti gli acquisti. L'anno scorso bisogna ricordare che la Fiorentina era la squadra che fino a gennaio giocava meglio in Italia. Mancano giocatori come Torreira. Ma la squadra è più debole dello scorso anno. Italino lo si può pure mettere in discussione. Ma vorrei capire se Italiano volesse davvero questi acquisti. Speriamo che Brekaloarrivi in condizione. Bisogna vedere se giocherà subito. Ma non è facile fare mercato. Poi non so se sia Barone che scelga i giocatori. Vorrei capire se decide o no Pradè, oppure se mettono bocca altri alla fine. Tra l'altro in una società bisogna avere buoni rapporti con gli altri. E la Fiorentina non mi sembra che li abbia. Secondo me alla fine un centravanti verrà, anche dopo le parole di Barone. "

Sulla punta: "Zapata lo vorrei ma anche lui infortunato da un po'. Non vorrei che fosse rotto. Mentre uno come Nzola sarebbe una certezza. Ovvio che fra i due prendo il colombiano come giocatore ma ho dei dubbi. Jovic è stato proposto alla Fiorentina, è stata un'occasione. Ma Italiano ripeto, non so se lo voleva davvero, perchè lo sanno tutti non è una punta"