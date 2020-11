De Magistris: “Prandelli è la persona giusta, ma cosa si aspetta a cambiare? Ribery non è lo stesso giocatore visto a Milano”

Gianni De Magistris è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Dal punto di vista umano non mi sta piacendo la situazione legata a Iachini, non sono le condizioni più adatte in cui lavorare. La Fiorentina deve prendere una decisione, o sì o no perchè questa incertezza non fa bene a nessuno. Ribery sembrava il fratello minore di Beppe, adesso le cose sembrano cambiate. Bisognerebbe sapere cosa succede durante la settimana, adesso Franck non sembra il giocatore visto a Milano con l’Inter. La Fiorentina fa poca presenza in area di rigore, diventa inutile crossare a quel punto ma sarebbe più intelligente costruire una diga a centrocampo con giocatori come Duncan e Amrabat. Kouamè mi sembra un bel giocatore, ma va trovato un ruolo adatto per lui. Prandelli? Mi piace, ha fatto bene in passato tranne l’uscita a vuoto del Mondiale, sono convinto che possa essere l’uomo giusto, ma se la società ha già deciso perchè non cambia subito?