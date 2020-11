Baiano: “La società doveva muoversi dopo Roma. Se Beppe vince a Parma che succede?”

Il grande ex viola Ciccio Baiano ha parlato della Fiorentina a Lady Radio. Questo un estratto delle sue parole:

Mi auguro solo che la Fiorentina vinca la partita, le chiacchiere mi interessano. Non tiferei mai per perdere e mandare via qualcuno. Attaccante? I tre attaccanti viola hanno bisogno di una prima punta vera. Non penso che giochi Cutrone, gli altri due li vedo più adattabili al ruolo di centravanti. A prescindere da chi giocherà, è importante che ci sia Ribery. Castrovilli capocannoniere la dice lunga sui problemi che la Fiorentina si porta avanti da tanto tempo. Amrabat? Io non vedo un’emergenza a centrocampo, non capisco il perchè debba giocare fuori ruolo. Ritorno di Prandelli? Dieci anni fa ha lasciato un grande ricordo, lo rispetto molto. Spero che non arrivi, perchè vorrebbe dire che la Fiorentina vince. Se la società ha un progetto, dopo la partita contro la Roma lo mando via. Un allenatore non può andare sulla gratella in base al risultato settimanale. Non ha senso aspettare Parma per dare un capolinea, se dovesse vincere cosa succede? Siamo partiti per fare un miracolo ed ottenere l’Europa League, nel programma non siamo così lontani dall’obiettivo. Se non credono in Beppe dovevano prendere provvedimenti dopo la gara dell’Olimpico