Condannato a vincere e confermato a tempo determinato: Iachini solo contro tutto e tutti

Parma-Fiorentina, la presentazione del Corriere Fiorentino: “Petto in fuori, e faccia al vento. Pronto ad affrontare la tempesta. Stasera, al Tardini, Beppe Iachini sarà un uomo solo. Contro tutto, e (quasi) tutti. Si sa, quando le cose vanno male l’allenatore è il primo, e spesso l’unico, a pagare. Iachini lo sa, ma non ha paura. Confermato a tempo (parecchio) determinato e condannato a vincere, e convincere, per restare aggrappato a una panchina attorno alla quale, da settimane, aleggiano fantasmi. Quello di Cesare Prandelli, in particolare, con il quale da qualche giorno Joe Barone e Daniele Pradè hanno preso contatti via via sempre più intensi. Non il massimo, per il mister. Costretto a preparare la partita della vita in una situazione che ha del paradossale“.

