Piove sul bagnato per la Fiorentina. La positività di Callejon al covid fa sfumare l’opzione 3-4-3 per la gara con il Parma e relega ai box lo spagnolo, asintomatico e in isolamento, fino alla negatività. Il gruppo tecnico proseguirà la bolla precauzionale per limitare al massimo i contatti con l’esterno. Sul lato tattico contro gli emiliani saranno Ribery e Kouame a guidare l’attacco, mentre a centrocampo torna titolare Pulgar con Amrabat e Castrovilli interni, in difesa Igor con Caceres e Milenkovic davanti a Dragowski. Lo scrive il Corriere Fiorentino.