De Magistris: “Dalla Fiorentina tanti segnali negativi. Iachini deve incidere maggiormente”

Gianni De Magistris, ex sportivo e noto tifoso viola, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Per Iachini è arrivato il momento di far vedere qualcosa di concreto. Altrimenti ha ragione Agroppi quando dice che l’allenatore incide solo al 20%. C’è qualche preoccupazione anche sulla gestione societaria. Io valuto i fatti; Chiesa è andato, Milenkovic e Pezzella non vogliono rinnovare, Ribery ha portato via la famiglia da Firenze. Mi sembrano tanti segnali negativi tutti insieme. Non vorrei fosse sintomo di un progetto poco ambizioso, almeno nell’immediato. Siamo all’inizio del campionato e c’è tempo per riprendersi. Tuttavia pesanti risultati negativi, come quelli recenti, lasciano scorie nel morale.