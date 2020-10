Calamai: “Iachini sbaglia a cercare compromessi. Società perfetta in settimana”

Questi i concetti più interessanti espressi da Luca Calamai durante il Pentasport:

La società ha lavorato bene in questa settimana, è stata perfetta, ha richiamato tutto il gruppo alle proprie responsabilità. E adesso tocca ai giocatori, oltre che all’allenatore. Il problema di Iachini è che non ha mai avuto una rosa così importante nella sua carriera e ha cercato dei compromessi nella gestione dei giocatori. Così si spiega la rotazione degli attaccanti, la costruzione del centrocampo per non penalizzare nessuno tra Amrabat, Castrovilli e Bonaventura. E questo è un errore. Ora in difesa rischia di entrare nello stesso tunnel, perchè Quarta è un altro titolare. Io non credo che il problema della Fiorentina sia tattico, semmai ci sono delle difficoltà sul piano fisico. Ed è una squadra che in questo momento ha perso un’identità.