De Magistris: “Italiano fatica a cambiare. Jovic? Deve sbloccarsi mentalmente”

Il campione di pallanuoto Gianni De Magistris ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno di alcuni temi caldi di casa Fiorentina. Le sue parole sull'attacco: "Quando nella formazione iniziale ho visto Kouamé al centro dell'attacco sono rimasto soddisfatto. Jovic ha le qualità per far dimenticare l'altro attaccante, più di Cabral, ma mi è dispiaciuto molto vedere la sua faccia quando ha tirato sugli spalti in Turchia".