Da Coverciano: a parte Gollini e Milenkovic, Dodò ancora ai box

Arriva il punto dal Pentasport di Radio Bruno per la seduta mattutina dei viola. Presente anche Rocco Commisso durante l'allenamento di questa mattina a Coverciano. Fiorentina in campo con tanti Primavera, aggregati al gruppo per fare numero e compensare le assenze degli infortunati e i nazionali. Gollini e Milenkovic continuano ad allenarsi a parte, mentre Dodò ancora out.