De Magistris: “Gonzalez va rilanciato. Deluso dall’avvio di stagione di Barak”

"Caso Gonzalez? Sono rimasto sorpreso dalla notizia di ieri. Sono dispiaciuto per il ragazzo, anche se tutto ciò non fa altro che dimostrare come il giocatore sia abbastanza fragile fisicamente. Ovviamente poi su una situazione così le interpretazione possono essere le più svariate e non è facile capire come stanno realmente le cose, se il giocatore era guarito e si è rifatto male in nazionale o se davvero il ragazzo non stava ancora bene. Strategia di Nico per rompere con la Fiorentina? Può essere un'ipotesi. Magari l'argentino non sta più bene a Firenze e sta provando a farsi cedere dalla società. Non penso però che la società abbia parlato in quel modo prima e dopo il match contro il Milan per provare a venderlo, non sarebbe una buona strategia. La cosa migliore da fare ora è quella di provare a recuperare il ragazzo in vista delle prossime gare di campionato. Sabiri? E' un ragazzo su cui si può lavorare ma non è uno che ti fa fare il salto di qualità. Cragno? Sta facendo il secondo al Monza, non so quanto possa essere utile in viola. Mi aspettavo molto di più da Gollini. Luis Alberto? Il talento del giocatore non si discute, però non riesco ad inquadrarlo negli schemi di Italiano. Se devo spendere 25 milioni preferisco farlo investendoli su una punta. Zurkowski? A quanto pare Italiano non lo vede all'altezza, non vorrei però che andasse via da Firenze ed esplodesse altrove. Barak? Lo prendo ad esempio per far capire come alle volte il mercato sia di difficile lettura. Prima del suo arrivo pensavo che la Fiorentina avesse fatto un colpo importante, lo vedevo giocatore da alti livelli, da squadre come Milan e Juventus. Il campo invece fino ad ora non sta raccontando questo".