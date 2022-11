Roma su Bellerin, ma non è facile: l’alternativa è un ex viola

Su La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si parla del corteggiamento che la Roma sta portando avanti nei confronti di Hector Bellerin, terzino del Barcellona che Xavi utilizza pochissimo. Mourinho ha dato il suo benestare per sostituire Karsdorp messo alla porta, ma lo spagnolo vorrebbe restare in Catalogna. L'alternativa? Un ex viola: "Ma la Roma guarda anche altrove in Spagna e cioè in casa del Real Madrid, dove l’ex Fiorentina Odriozola in questa stagione non ha ancora mai giocato una partita ufficiale. Può essere un’altra idea, ovviamente in prestito, considerando che qui l’opzione è praticabile, visto che il terzino ha un contratto con i Blancos fino al 30 giugno del 2024".