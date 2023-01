De Magistris: “Davanti si deve programmare meglio. Sirigu? Vuole giocare”

Sulle cause del regresso della Fiorentina

"Nico non si è visto troppo per gli infortuni, come anche Mandragora. Il regresso è anche causa di questo. Al di là dei singoli, secondo me è il gioco che è peggiorato. Acquisti sbagliati? In attacco bisognava programmare meglio ed avere un nome alternativo. Non tutte le ciambelle escono col buco. A Napoli credo che quando è andato via Insigne ed arrivato Kvaratskhelia fossero abbastanza indisposti. La Fiorentina ha speso sul mercato secondo me, ma i giocatori che ha preso non hanno reso quanto sono stati pagati. Mi riferisco ai vari Duncan, Dodo, ecc... Poi resta anche il fatto che nella storia della Fiorentina secondo me non c'è mai stato un attacco così poco concreto".