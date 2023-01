Riganò: “Jovic? Sono anni che non segna. Ecco su cosa punterei”

"Jovic è anni che ha problemi di gol. Anche senza l'infortunio di Cabral ci voleva un altro attaccante. Kouame non può esser adattato sempre come prima punta. Il mercato di gennaio è difficile. A volte ci si deve accontentare di quello che si trova. Sono poche due prime punte. Bisogna vedere anche le valutazioni che si fanno della stagione, se si vuole restare ancora aggrappati al campionato o meno. Io punterei sulla Coppa Italia, perché con poche partite puoi portare a casa un trofeo. Di sicuro c'è che al momento c'è un problema di gol. Gonzalez? Secondo me non deve esser messo come centravanti, rende di più sulla fascia. Secondo me bisognerebbe provare a mettere Jovic seconda punta e davanti Kouame. Coppa Italia? Io ci punterei a prescindere. Si può andare in Europa League, ed inoltre si vincerebbe un trofeo che manca ad ora da più di 20 anni a Firenze. Vorrei tornare a festeggiare".