De Magistris: “Le priorità della Fiorentina? Altro che portiere, io le inverto”

"Perdere Castrovilli a zero sarebbe un duro colpo, anche se ormai lasciar partire i giocatori a scadenza di contratto è un abitudine del calcio di oggi. Non c'è più riconoscenza né nei giocatori né nelle società. E' sicuramente un calciatore che sul mercato può fare gola a molte squadre, nonostante dopo l'infortunio non sia tornato al 100%. Mercato in entrata? La mia priorità è prendere un centravanti forte. Poi ci sarà da sostituire Amrabat con un mediano bravo e infine aggiungere un portiere di buon livello, anche se Terracciano ha fatto il suo, uno di un livello superiore può portarti più punti. Anche la difesa con un portiere di livello alza i propri standard di rendimento".