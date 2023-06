Gli Europei del 2032, salveranno il Franchi? La speranza di Nardella

Tutto ancora congelato, invece, il fronte relativo ai 55 milioni del PNRR prima assegnati e poi sottratti per l'operazione stadio: il Comune spera in un contributo nell'eventualità in cui all'Italia dovesse spettare l'organizzazione degli Europei del 2032: nel 2024 partirebbero i finanziamenti per gli impianti inseriti nella candidatura, tra cui quello di Firenze, e a quel punto Palazzo Vecchio otterrebbe i soldi che oggi mancano per riqualificare il Franchi come immaginato dal progetto iniziale. Lo riporta il Corriere dello Sport.